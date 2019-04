tempo di lettura 2'

Le riprese di, noto musical adattato per il grande schermo da(Il Discorso del Re), sono terminate qualche giorno fa.

Non sapevamo ancora molto su come sarebbe stato adattato visivamente il film al cinema, ma ora /Film direttamente dalla CinemaCon di Las Vegas ci offre qualche interessante dettaglio in più sul progetto.

Il footage proiettato durante l’evento mostrava i vari attori nel dietro le quinte con la classica tutina del motion-capture e marcatori posti sui volti mentre si muovevano in un set con oggetti “oversize”. Pare quindi che l’approccio adottato sia quello di rendere i felini il più realistici possibile grazie alla CGI in grado di muoversi ed interagire in un set a misura di gatto. La presentazione in questione si è conclusa con la performance di Jennifer Hudson di “Memory”, iconica canzone del musical.

In virtù di ciò alcuni utenti su twitter hanno iniziato a scherzare sulla resa finale del film. Ecco alcuni tweet:

America watching Tom Hooper’s CATS pic.twitter.com/dwvLXZc7un — david ehrlich (@davidehrlich) April 3, 2019

Me when I find out the cats in Tom Hooper's cats are the size of actual cats. pic.twitter.com/deZ8BUwm73 — Louis Peitzman (@LouisPeitzman) April 3, 2019

CATS (2019) dir. tom hooper pic.twitter.com/L9dGS3EteP — karen han (@karenyhan) April 3, 2019

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

La data d’uscita è fissata al 20 dicembre 2019.

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

FONTE: TheMarySue