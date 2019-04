Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Oggi il nuovo numero diha raggiunto gli scaffali delle edicole britanniche.

Il grande protagonista è, chiaramente, Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo in uscita il 24 aprile.

La cover del magazine non è ancora disponibile online, ma intanto, grazie a ComicBookMovie, sono arrivati online alcuni interessanti estratti in cui i registi Joe e Anthony Russo, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely e la produttrice esecutiva Trinh Tran parlano di svariati aspetti del film, dal destino di alcuni personaggi, al marketing del film.

Riprendiamo l’utilissima suddivisione in punti della fonte:

Brie Larson, lo ricordiamo. ha girato le sue scene per Avengers: Endgame prima di cominciare i lavori per Captain Marvel.

McFeely: La tentazione era quella di mantenerla [Brie Larson, ndr] il più possibile sul vago per non rovinare i piani del film solitario, ma sarebbe stato nocivo per il nostro progetto. Dovevamo stabilire quale strada percorrere e decidere “Lei ora è così” per poi parlare con Anna e Ryan (i registi di Captain Marvel, ndr) e capire se quello che volevamo fare in Endgame poteva influire in qualche modo sul loro film. Ma sono stati super tranquilli in tal senso.

Joe Russo: Siamo molto selettivi coi materiali che finiranno nei trailer. Ci sono un sacco di persone la fuori che vogliono essere sorprese dal film e vogliamo che ci sia tutto lo spazio di manovra possibile per mantenere vivo l’effetto sorpresa. Non devono poter prevedere niente di quello che potrebbe accadere. Terremo sotto chiave tutto quello che potrebbe essere rivelatore o fornire troppi elementi per stabilire il contesto.

Markus: Bond non progredisce necessariamente in maniera cumulativa nei suoi film. È stato davvero interessante prendere un personaggio come Captain America e sentire il peso, l’impatto che gli avvenimenti di ogni film hanno avuto su di lui e vederli riflessi in quello successivo. È un soldato stanco e questo è stato stimolante dal punto di vista creativo.

Markus: Senza svelare nulla, vi posso dire che sono due film con dei toni e delle strutture narrative molto differenti. E questa è sempre stata l’intenzione sin dal momento in cui Kevin ha preparato gli strati di quelli che sarebbero stati due film completamente diversi. Chiaramente hanno più o meno a che fare con la stessa storia, ma uno dei vantaggi di chiudere Infinity War in una maniera così netta è che non puoi avere una riproposizione più abbondante della stessa minestra la volta dopo.

Joe Russo: l’intento era quello di far sì che fossero pellicole ben distinte. Chiaramente stiamo parlando di narrativa seriale per cui ci sono degli elementi che possono essere ricorrenti. Ma questo film è molto diverso da Infinity War. Ci siamo impegnato molto col finale di Infinity War e con le sue implicazioni così come la caduta dello S.H.I.E.L.D. alla fine di The Winter Soldier è stata portata avanti poi, così come la relazione incrinata fra Tony Stark e Steve Rogers e la divisione degli Avengers alla fine di Civil War ha avuto delle ripercussioni in Infinity War. E qua si sta proseguendo avanti sul terreno del finale di Infinity War.

Anthony Russo: siamo grandissimi fan dell’Impero Colpisce Ancora, è il nostro capitolo preferito di Star Wars. Lo ripeto: una delle più interessanti licenze creative che hai con lo storytelling seriale al cinema risiede nel fatto che può portare la storia in luoghi che un’opera sola, un film standalone non può raggiungere. E con Infinity War ci siamo sempre impegnati a far sì che la trama non prendesse delle svolte convenzionali, ma, al contrario, che finisse in maniera alquanto complicata. Eravamo convinti che il pubblico fosse pronto a vedere i personaggi alle prese con un’esperienza simile. La posta in gioco per gli Avengers è elevatissima.