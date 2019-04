tempo di lettura 1'

Crescono gli incassi nell’ultimo giorno dei Cine Days, la promozione di quattro giorni in cui il prezzo dei biglietti cinematografici è stato abbassato a soli tre euro. È sempre difficile valutare i risultati di quest’iniziativa, in quanto non si può sapere quante persone abbiano scelto di non andare al cinema nei giorni precedenti e successivi per sfruttare la “finestra” più economica. Un buon indicatore dovrebbe arrivare dai risultati del weekend, anche tenendo conto del maltempo (nelle scorse settimane), in particolare per quanto riguarda il posizionamento delle nuove uscite rispetto a, che giovedì invece è rimasto in testa con 340mila euro e un totale di 4.8 milioni di euro.

Seconda posizione per Shazam!, che incassa 200mila euro salendo a 409mila euro in due giorni. Al terzo posto A un Metro da Te incassa 87mila euro, salendo a 3.1 milioni complelssivi.

Al quarto posto apre Noi, con 65mila euro (Get Out aveva aperto con 69mila euro, ma era a prezzo pieno). Chiue la top-five Bentornato Presidente, con 45mila euro e 877mila euro in una settimana.

Le altre nuove uscite: Book Club apre al sesto posto con 45mila euro, al settimo Noi Cinque + Lei, con 32mila euro, nentre all’ottavo posto Il Viaggio di Yao incassa 27mila euro. Debutta all’undicesimo posto Dolceroma, con soli 17mila euro, mentre al ventitreesimo Bene ma non Benissimo incassa tremila euro ottenendo una media veramente bassa.