Ottimo esordio peralle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti. Il cinecomic ha superato le aspettative iniziali incassando 5.9 milioni di dollari, che diventano già 9.2 se si aggiungono le anteprime del 23 marzo. Le previsioni attuali parlano di un weekend intorno ai 45/50 milioni di dollari.

Fuori dagli USA la pellicola ha già incassato 15.7 milioni di dollari in due giorni, debuttando al primo posto in 48 dei 53 territori in cui è uscito. In Cina oggi si stima che abbia debuttato con 16.4 milioni di dollari, dove si prevede che nel weekend incassi quanto negli USA.

Anche Pet Sematary ha avuto delle anteprime giovedì sera negli USA, incassando 2.3 milioni di dollari, in linea con quelle di Annabelle (che incassò poi 37 milioni nel weekend). Le attuali previsioni parlano di oltre 20 milioni di dollari nel weekend per l’horror, ma non si escludono sorprese.

