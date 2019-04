tempo di lettura 1'

In una recente intervista con Entertainment Tonight ha commentato le voci che lo vedrebbero nel cast di, il cinecomic Marvel dedicato alla Vedova Nera di

Alla domanda del giornalista l’attore è scoppiato in una risata imbarazzata e ha poi preferito non confermare nulla spiegando che “voglio fare quel film. [La Marvel] mi farebbe fuori in un secondo…“.

Ha poi aggiunto:

Sarà diretto da Cate Shortland che è una regista fenomenale. Ha diretto un film intitolato Lore, perciò la cosa emozionante per me è che sarà un film davvero profondo e interessante. Quindi sono eccitato per il progetto sia in quanto film che cinecomic.

Nel cast accanto a Scarlett Johansson ci sarà anche Florence Pugh e, forse, Rachel Weisz.

Poco sappiamo del film, se non che dovrebbe essere ambientato prima degli eventi di The Avengers e che arriverà al cinema nel 2020. Tra i luoghi che ospiteranno le riprese a partire da giugno il Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e l’Italia, anche se non vi sono ancora conferme definitive a riguardo.