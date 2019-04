Spoiler

Kevin McCarthy di FOX 5 DC ha incontrato Ahtony e Joe Russo in occasione dell’attività stampa di. Il giornalista tra le varie questioni toccate ha fatto presente ai registi di aver particolarmente apprezzato il momento molto intenso tra Tony e Steve nell’ultimo spot arrivato per l’apertura delle prevendite (“Ti fidi di me? – “Mi fido”).

Quando ha chiesto ai registi com’è stato girare quel momento alla luce del trascorso tra i due personaggi, Joe ha spiazzato il giornalista svelando che non sarà nel montaggio finale:

Quella scena in realtà non è nel film. Sai che abbiamo detto alle persone che manipoliamo i trailer per sviare da quello che succederà nel film.

Davanti allo sconcerto di McCarthy, Joe ha poi detto: “O magari ci sarà…“.

Trovate il passaggio nel video allegato in calce all’articolo a circa 5.00 minuti.

La sensazione, comunque, è che il regista si riferisse alla possibilità che l’inquadratura sia stata digitalmente alterata per preservare un dettaglio di non poca rilevanza, come abbiamo suggerito nella nostra analisi. O magari la sequenza è stata effettivamente girata ad hoc per la campagna marketing, visto che non sarebbe la prima volta.

Ed ecco l’inquadratura in questione.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

