Non è una novità che i fratelli Russo siano pronti a tutto per preservare tutte le sorprese di. E lo si è visto specialmente “dal vivo” in occasione della conferenza stampa statunitense del film in arrivo tra poche settimane in tutto il mondo.

Quando il moderatore Jon Favreau ha chiesto a Chris Evans di descrivere cos’è che ha apprezzato di più di Captain America in questo film, l’attore ha iniziato a dire che Avengers: Endgame “rappresenta la fine di un viaggio“. Ha poi provato a spiegare che “questo film fornisce più o meno una fine a molti dei…“, non riuscendo però a finire la frase visto che Joe Russo lo ha interrotto lasciando intendere che si stesse inoltrando in un territorio pericoloso. “Voglio dire, si tratta di un arazzo composto da 22 film. Ha dovuto affrontare così tanto” ha poi detto prima di essere interrotto ancora una volta.

“Me ne vado” ha poi concluso l’attore, con Jon Favreau intervenuto per suggerire di parlare di Scott Pilgrim.

Trovate il passaggio a 17:31 del video in calce.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

