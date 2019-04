Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In occasione della promozione dell’edizione home video di in Italia dal 17 aprile ), Travis Knight ha parlato con CB del finale del film, spiegando secondo lui la separazione finale tra Charlie e il Transformers protagonista sia stata necessaria, anche alla luce della possibilità che ci sia un sequel.

Ecco le sue parole:

Sono certo che una mente creativa saprebbe trovare un modo per riportarli insieme, ma è sempre stato importante per me che questo film, seppur all’interno di una vasta mitologia di film, fumetti e cartoni, fosse indipendente da tutto il resto, che avesse una vita propria. Che avesse un inizio, una parte centrale, una fine e una conclusione come si deve.

Creando il rapporto tra questi due personaggi non c’era altro modo di farlo finire. Doveva finire con loro che si separavano. Si tratta di uno di quei rapporti che ti cambiano la vita, con qualcuno che entra nella tua orbita e finisce per cambiare la tua traiettoria. E così è stato, lui ha la sua missione da compiere, lei la sua vita da vivere. Ognuno cambia la vita dell’altro, ma alla fine si separano e quella era la mia storia da raccontare, nonostante ami vederli assieme e nonostante la mia tristezza per la loro separazione. Era un punto critico di questo film.