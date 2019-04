tempo di lettura 2'

Persi apre un nuovo capitolo professionale. Il regista diha infatti lasciato la Disney per unirsi alla Sony Pictures Animation e sviluppare, produttore e dirigere film d’animazione originali. Figurerà anche come possibile consulente per i progetti in fase di sviluppo da parte dello studio in espansione.

“Rich è uno straordinario narratore che porta con sé un bagaglio di esperienza e una sensibilità unica per le storie, la commedia e il cuore” ha dichiarato Kristine Belson, presente di Sony Pictures Animation. “Siamo così emozionati che si unisca alla nostra squadra di autori qui alla Sony Pictures Animation mentre continuiamo a sviluppare una serie di progetti animati che sono coraggiosi, colossali e sorprendenti per il nostro pubblico“.

“La Sony Animation è emersa come una pedina di punta tra gli studi d’animazione” ha dichiarato Moore. “La loro prassi di dare ai registi e agli artisti la libertà di prendere rischi e spingere i limiti dello stile visivo e del respiro delle storie è da ammirare, non vedo l’ora di far parte e di dare forma al futuro dello studio“.

“Dieci anni sono tanti” ha poi detto in riferimento al tempo trascorso alla Disney. “Ma quando lavori a film incredibili con persone che ami come ho fatto negli ultimi dieci anni, il tempo vola. Ricorderò per sempre con affetto i miei giorni ai Walt Disney Animation Studios e me ne vado con la convinzione che lo studio è in buone mani. Resterò per sempre un appassionato della Disney Animation e non vedo l’ora di scoprire i film che creeranno in futuro“.

