avrà un prequel. La Paramount ha messo in sviluppo un nuovo film intitolatoche racconterà i fatti precedenti agli eventi del musical del 1978 con John Travolta e Olivia Newton.

Nel film diretto da Randal Kleiser Danny e Sandy raccontano ai loro amici di un incontro estivo sulle note della canzone “Summer Night”. La storia del prequel si focalizzerà proprio su questo incontro.

A scrivere la sceneggiatura ci sarà John August, autore dello script di film come Big Fish e La fabbrica di cioccolato e dei film di prossima uscita Aladdin e Scary Stories to Tell in the Dark.

La Temple Hill, casa di produzione dietro Tuo, Simon, i film di Maze Runner e Il Primo Uomo, produrrà il film con la Picturestart.

