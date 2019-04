Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La produttrice Trinh Tran ritiene cheabbia tutte le capacità per provocare reazioni ancora più esagerate nei fan rispetto a

Ecco cosa ha dichiarato:

Penso che siamo molto soddisfatti del prodotto, abbiamo riversato il nostro cuore, le nostre anime e le nostre energie in questi due film negli ultimi quattro anni. Quindi, speriamo che il pubblico lo accolga allo stesso modo. Siamo stati molto – almeno io, personalmente – un po’ nervosi per aver corso questo rischio in Infinity War, mi riferisco al finale di Infinity War, dove Thanos uccide metà dei nostri personaggi preferiti. Non sapevo se il pubblico ci avrebbe odiati per averlo fatto, oppure se avrebbe reagito dicendo: “grazie per aver preso questo rischio e aver fatto qualcosa di diverso”. E sono così felice che abbiano reagito positivamente in questo senso, che siano stati semplicemente entusiasti del fatto che abbiamo proposto qualcosa di diverso.