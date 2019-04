tempo di lettura 3'

Le lingue inventate appositamente per la trasposizione disaranno curate dallo stesso linguista che si è occupato dello stesso lavoro per. Sarà infatti, che ha costruito le lingue Dothraki e il Valyriano nella serie della HBO, a curare il lavoro sul linguaggio nel film diretto da

Ecco cosa ha dichiarato Peterson, che ha scambiato alcune parole con il sito io9:

Ho chiesto allo studio prima dell’intervista, specialmente sembra che ogni giorno stiate su Twitter pronti a dire: “oh ecco, questa persona sta lavorando su Dune”. E allora ho chiesto direttamente: “posso dire che lavoro in Dune?” e mi hanno risposto di sì, anche se non posso dire nulla su quello che sto facendo.

L’unico indizio su ciò che sta facendo è che si tratta di “più di una cosa sola”. Una frase che indicherebbe lo sviluppo di più linguaggi per il film. Uno dei linguaggi dovrebbe essere il Chakobsa, parlato dal popolo dei Fremen che vive sul pianeta, mentre un altro potrebbe essere l’Islamiyet, sebbene questo venga parlato solo all’interno del concilio dei Tleilaxu. Forse allora qualcosa di innovativo che riguarda la sorellanza delle Bene Gesserit, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Questa la sinossi ufficiale diffusa all’inizio delle riprese:

“Dune”, avventura epica di un eroe e carica di emotività, narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e di talento nato con un grande destino che va oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

L’adattamento per il grande schermo del celebre best seller di Frank Herbert, Dune vede la presenza del candidato all’Oscar® Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Rogue Nation”), Oscar Isaac (“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Milk” “Deadpool 2”, “Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!”, “Avengers: Age of Ultron”), DaveBautista (la serie di film di “Guardiani della Galassia”, l’imminente “Avengers: Endgame”), Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”), David Dastmalchian (i film di “Ant-Man”), Stephen Henderson (“Fences”, “Lady Bird”), con la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”), con Jason Momoa (“Aquaman”) e il premio Oscar® Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Skyfall”) e Chang Chen (“La Tigre e il Dragone”, “The Grandmaster”).

Denis Villeneuve dirigerà “Dune” da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Eric Roth e Jon Spaihts basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo e Villeneuve. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein, John Harrison e Herbert W. Gains, con Kevin J. Anderson nel ruolo di consulente creativo.

Dietro la macchina da presa, Villeneuve collabora per la prima volta con il direttore della fotografia candidato all’Oscar® Greig Fraser (“Lion”, “Zero Dark Thirty”, “Rogue One: A Star Wars Story”); la costumista candidata all’Oscar® Jacqueline West (“The Revenant”, “Il Curioso Caso di Benjamin Button”, “Quills – La penna dello scandalo”), il secondo costumista Bob Morgan e il coordinator delle controfigure Tom Struthers (la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, “Inception”). Il compositore premio Oscar® e più volte candidato all’Oscar® Hans Zimmer (“Blade Runner 2049”, “Inception”, “Il Gladiatore”, “Il Re Leone”) ha realizzato la colonna sonora. Villeneuve ritroverà la scenografa candidata all’Oscar® Patrice Vermette (“Arrival”, “Sicario”, “The Young Victoria”), il montatore due volte candidato all’Oscar® Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “Arrival”, “12 Anni Schiavo”), il due volte premio Oscar® supervisore agli effetti visivi Paul Lambert (“First Man”, “Blade Runner 2049”) e il premio Oscar® per gli effetti speciali Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”).

“Dune” sarà girato in esterni a a Budapest, Ungheria e in Giordania.

L’uscita del film è prevista a partire dal 20 Novembre 2020, distibuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment.

