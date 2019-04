tempo di lettura 3'

La prima giornata diqua a Chicago volge ormai al termine.

Oggi non c’erano panel in programma, ma questo non significa che non ci fossero cose da fare o da vedere: che si tratti di ammirare il gigantesco murale celebrativo della saga o di fare 8 ore di fila per accedere allo store ufficiale della manifestazione (per poi farne altre 3 per pagare in cassa), il fandom di Star Wars non ha avuto di sicuro neanche mezzo secondo di tempo per stare con le mano in mano: anche perché erano sempre troppo occupate a tirar fuori contanti o carte di credito varie ed eventuali per accaparrarsi un esemplare dell’esclusiva Hasbro o Funko più ambita!

Come ogni anno, ripercorreremo ogni giornata di Celebration con un riepilogo social dei vari post pubblicati tanto sulle pagine di BadTaste.it, quanto su quelle personali del sottoscritto, Andrea Bedeschi, e di Andrea Francesco Berni.

Quindi bando alle chiacchiere e largo ai post!

#Ssccbad – preview! Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 11 aprile 2019

#swccbad – primo tour dell’esposizione! Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 11 aprile 2019

Primo giorno di #StarWarsCelebration: siamo carichissimi! ✨#swccbad #swcc Lucasfilm Star Wars Star Wars Celebration Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 11 aprile 2019

La coda per accedere allo #StarWarsCelebration store, che si trova dietro questi pannelli neri, è INFINITA! #swccbad #Swcc @ Chicago, Illinois Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 11 aprile 2019

Due nuove action figure lifesize targate Hasbro GamingStar Wars Celebration Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 11 aprile 2019

Star Wars Celebration.Day One.Patate fritte e grattacieli.BadTaste.it Pubblicato da Andrea Bedeschi su Giovedì 11 aprile 2019

Ora che Warwick Davis ci è passato davanti sfrecciando a 200kmh col suo segway la Star Wars Celebration è cominciata davvero. Pubblicato da Andrea Bedeschi su Giovedì 11 aprile 2019

B3-D3 è un nuovo tipo di droide che si aggira alla @starwarscelebration Più tardi arriverà anche una foto del droide protocollare B3-5n1. Pubblicato da Andrea Bedeschi su Giovedì 11 aprile 2019

Per noi la #StarWarsCelebration di #Chicago ha ufficialmente inizio ORA! #swccbad #swcc Star Wars #swccbad Pubblicato da Andrea Francesco Berni su Giovedì 11 aprile 2019

Seguite Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi e BadTaste anche sui social per tutti gli altri update da Chicago:

BadTaste.it : Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube Andrea Francesco Berni : Instagram | Twitter | Facebook

: Instagram | Twitter | Facebook Andrea Bedeschi: Instagram | Twitter | Facebook

La nuova edizione della Star Wars Celebration si tiene a Chicago dall’11 al 15 aprile presso il McCormick Place, il più grande centro congressi d’America.

Questo l’elenco parziale degli ospiti:

Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8), Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper), Billy Dee Williams (Lando) e Alan Tudyk (K-2SO), Oscar Isaac (Poe Dameron), Ray Park (Darth Maul).