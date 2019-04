tempo di lettura 2'

Oggi è il gran giorno, quello in cui nella tarda mattinata di Chicago (in Italia sarà pomeriggio inoltrato) dovremmo quasi certamente scoprire il titolo ufficiale die ammirare il primo trailer dell’attesissimo capitolo finale della saga degli Skywalker.

Noi di BadTaste.it saremo al McCormick Place, il più grande centro congressi d’America, per seguire tutti i panel principali in diretta dal Celebration Stage.

A seguire potete trovare la nostra agenda per non perdere tutti gli annunci e le sorprese in arrivo dall’Illinois!

11:00AM – 12:00PM (dalle 18 in Italia) – Star Wars: Episode IX

1:30PM – 2:30PM (dalle 20,30 in Italia) – Vader Immortal: A Star Wars VR Series

4:00 PM – 5:00 PM (dalle 23 in Italia) – The Creatures, Droids & Aliens of Star Wars

La nuova edizione della Star Wars Celebration si tiene a Chicago dall’11 al 15 aprile presso il McCormick Place, il più grande centro congressi d’America.

Questo l’elenco parziale degli ospiti:

Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8), Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper), Billy Dee Williams (Lando) e Alan Tudyk (K-2SO), Oscar Isaac (Poe Dameron), Ray Park (Darth Maul).