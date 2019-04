tempo di lettura 2'

Dalla Star Wars Celebration di Chicago arrivano i primi dettagli sui prodotti del merchandise di. In calce all’articolo trovate la prima immagine della confezione tipo di alcuni tra gli oggetti da collezione che saranno messi in commercio in autunno.

Ricordiamo, infatti, che il 4 ottobre si terrà il Triple Force Friday, l’evento per il lancio globale dei nuovi prodotti su licenza ispirati alla saga di Star Wars.

Il Triple Force Friday celebrerà il lancio di un’intera gamma di prodotti completamente nuovi legati a tre eventi di intrattenimento originali del franchise di Star Wars. Questa nuova gamma comprende prodotti ispirati non solo a Star Wars: The Rise of Skywalker, ma anche a The Mandalorian, la prima serie Star Wars in live action che debutterà in esclusiva sul servizio di streaming Disney+ a fine anno e a Star Wars Jedi: Fallen Order, l’ultimo titolo di EA e Respawn, un videogioco d’azione completamente nuovo che uscirà a Natale 2019.

Ricordiamo che The Rise of Skywalker uscirà il 18 dicembre in Italia.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

La nuova edizione della Star Wars Celebration si tiene a Chicago dall’11 al 15 aprile presso il McCormick Place, il più grande centro congressi d’America.