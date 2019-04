tempo di lettura 2'

Con l’arrivo imminente nelle sale diarriveranno sugli scaffali di tutto il mondo innumerevoli prodotti ispirati al film, da action figure a costumi.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa con tutti gli articoli targati Disney Store, LEGO, Hasbro e molto altro ancora, insieme alle relative gallery degli oggetti:

Marvel Avengers: Endgame

In arrivo la nuova collezione pensata per i fan di tutte le età

Milano – 9 aprile 2019 – Gli Avengers si riuniscono ancora una volta per salvare l’universo nel film più atteso di questa primavera – Avengers: Endgame. Per avere un assaggio del mondo dei loro personaggi preferiti, i fan non dovranno però attendere l’uscita del film, in programma in Italia per il prossimo 24 aprile. Con la nuova linea di prodotti, che include abbigliamento, giocattoli, articoli da collezione e accessori per la casa, i fan di tutte le età potranno far emergere il supereroe che è in loro e ricreare le scene dei film preferiti.

All’interno dell’area EMEA, il lancio della nuova collezione sarà accompagnato da un mese di iniziative speciali a partire dalla metà di aprile. Tutti i fan sono invitati a dare sfogo alla propria creatività e a condividere sui social i loro #MARVELMOMENTS. Che sia un ricordo connesso alle scene dei film della saga, un incontro con un supereroe nella vita reale o un personale cimelio legato agli Avengers, i fan e le famiglie potranno unirsi al divertimento scambiando storie con gli amici e gli altri utenti che condivideranno i propri “Marvel Moments”. Tutti i fan Marvel, inoltre, potranno prendere parte all’entusiasmante concorso che sarà attivato in Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania per vincere premi speciali. Per maggiori informazioni consultare le pagine Marvel Twitter (@MarvelNewsIT) e Facebook (@Marvelitaly).

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.