Penultima giornata diqua a Chicago.

Un Day 4 iniziato alla grande con l’attesissimo panel di The Mandalorian, la serie tv live action di Star Wars che debutterà a novembre in concomitanza al lancio americano di Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino (non si conosce ancora una data precisa per i mercati europei perché è tutto subordinato allo scadere delle licenze di sfruttamento delle proprietà Disney da parte dei vari broadcaster e realtà streaming concorrenti, ndr.).

Tempo di ripercorrere le 24 appena trascorse con il resoconto di quanto pubblicato suoi nostri social.

Il poster di The Mandalorian regalato al termine del panel a tutti/e i/le partecipanti!…..@lucasfilm @starwars @… Pubblicato da BadTaste.it su Domenica 14 aprile 2019

#StarWarsCelebration – Il panel di The Mandalorian! Pubblicato da BadTaste.it su Domenica 14 aprile 2019

#StarWarsCelebration – Le nostre impressioni sul footage di The Mandalorian #StarWarsCelebration – Le nostre impressioni sul footage di The Mandalorian Pubblicato da BadTaste.it su Domenica 14 aprile 2019

I vincitori di oggi. #starwarscelebration Pubblicato da Andrea Francesco Berni su Domenica 14 aprile 2019

Non vorrei giungere a conclusioni troppo affrettate, ma il reel di The Mandalorian che abbiamo appena visto in tre minuti sì è mangiato tutto il production value di anni di produzioni originali Netflix. Pubblicato da Andrea Bedeschi su Domenica 14 aprile 2019

La nuova edizione della Star Wars Celebration si tiene a Chicago dall’11 al 15 aprile presso il McCormick Place, il più grande centro congressi d’America.