Anthony Hopkins ha condiviso su twitter un video fino ad oggi inedito risalente alla prima sessione di riprese di, il cinecomic Marvel di Taika Waititi arrivato al cinema nel 2017.

Nel video, l’attore si diverte a ballare nei panni di Odino “in versione senzatetto”. Il personaggio avrebbe dovuto comparire in un vicolo di New York con queste fattezze e essere ucciso da Hela, ma il regista cambiò idea e decise di girare, durante le riprese aggiuntiEa, la sequenza ambientata in Norvegia con Thor, Loki e il padre degli Dei come si vede nell’edizione cinematografica.

Nel cast di Thor: Ragnarok troviamo Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che interpreta la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum è l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) è Valchiria e Karl Urban, invece, interpreta Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre 2017 nei cinema italiani.