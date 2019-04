Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Non so come sentirmi in proposito, perché si parla ovunque dell’elemento tossico nelle relazioni quando queste sono basate solo sugli abusi emotivi. Si tratta di una strada pericolosa. Nel profondo, credo che Kylo pensi che quel che sta facendo sia giusto, ma ha anche ucciso molte persone. Quindi personalmente non posso davvero passare sopra a quello.