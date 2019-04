tempo di lettura 1'

ha trovato il suo nuovo ruolo da protagonista dopo un anno di pausa dalla recitazione. Si tratta di un progetto, al momento senza titolo, diretto da Lila Neugebauer, qui al suo debutto dietro la macchina da presa. La sceneggiatura del film, prodotto dalla, è firmata da Elizabeth Sanders, anche lei qui alla sua prima esperienza nel ruolo. La stessa Jennifer Lawrence è coinvolta come produttrice insieme a Scott Rudin e Eli Bush.

Non sono stati svelati altri dettagli sul film, e le riprese inizieranno a giugno a New Orleans.

Come detto, Lila Neugebauer qui debutterà come regista al cinema, ma al momento è considerata come una delle giovani e più promettenti registe di Broadway, dove ha debuttato lo scorso anno con The Waverly Gallery.

Il sodalizio tra Rudin e Bush con la A24 è altrettanto fortunato, essendo alla base di successi come Lady Bird o Ex Machina.

