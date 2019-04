tempo di lettura 1'

La Walt Disney Company si unisce al grande numero di altre società per la ricostruzione di, iconico monumento parigino che nella sera del 15 aprile ha subito un considerevole danno a causa di un incendio che ha sconvolto gran parte del mondo.

La Casa di Topolino donerà 5 milioni di dollari per contribuire alla ricostruzione dell’amata cattedrale, come riportato da Variety.

Bob Iger, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato ha dichiarato che “Notre Dame è un faro di speranza e di bellezza che ha definito il cuore e l’anima della Francia e di Parigi per secoli, ispirando stupore e riverenza per la sua arte e per la sua architettura e per il suo posto duraturo nella storia umana. La Walt Disney Company si unisce ai nostri amici e vicini offrendo un sincero sostegno con una donazione di 5 milioni di dollari per il restauro di questo insostituibile capolavoro”.

Notre Dame è un simbolo molto caro alla Disney. Nel 1996 infatti la cattedrale è stata luogo del classico Il Gobbo di Notre-Dame, ispirato a sua volta dal romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo.

Solo all’inizio di quest’anno la stessa Disney aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo adattamento in live-action di Il Gobbo di Notre-Dame.