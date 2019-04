Spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SPOILER SU SPIDER-MAN: FRA FROM HOME

La LEGO ci aveva già mostrato qualche set dedicato a Spider-Man: Far From Home, cinecomic con Tom Holland in arrivo nelle sale a luglio.

Ora l’azienda danese ha deciso di diffondere online anche le prime immagini di un nuovo set che potrebbe anticipare degli eventi che vedremo nel film. Il set in questione si chiama “Stark Jet and the Drone Attack” e vede al centro dell’azione Spidey, Happy Hogan, Nick Fury, Mysterio e un enorme Jet della Stark Industries. I personaggi, come si evince dal titolo, dovranno proteggere il velivolo dall’attacco di alcuni misteriosi droni.

Potete vedere le immagini del set qua sotto:

Spider-Man: Far From Home LEGO

Spider-Man: Far From Home LEGO



La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

