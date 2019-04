Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Amo stuzzicare i fan online, li fa diventare matti. Sono sicuro che la Disney non apprezza la cosa, ma cosa possono farmi, licenziarmi? È troppo tardi. E poi davvero, come si fa a non divertirsi? Le persone si chiedono come fosse girare questi film, e il fatto è che ridevamo tutto il giorno. Ricordo di aver avuto questo momento di improvvisa autoconsapevolezza: alla mia destra c’era uno degli attori più acclamati del ventesimo secolo, sir Alec Guinnes, e alla mia sinistra c’era un tizio alto due metri e mezzo in un costume da cane che indossava delle cuffie.