Considerato che, come noto, la stampa americana (e non solo) non ha potuto vedere praticamente niente dia margine delle varie attività stampa, era ovvio che le varie interviste avrebbero spaziato intorno agli argomenti più disparati tra cui, inevitabilmente, quello relativo alle teorie dei fan.

E in una nuova chiacchierata con i fratelli Russo pubblicata dal LA Times, si è parlato proprio di questo argomento.

I due hanno rivelato qual è la fan theory più assurda che hanno sentito in tutti questi mesi:

Anthony Russo: in tutta verità, la teoria piùassurda che abbiamo mai sentito è quella di Thanus! Joe Russo: anche se, va detto, è davvero ricca di inventiva! Vorrei proprio sapere chi l’ha elaborata.

I due filmmaker fanno ovviamente riferimento alla popolare fan theory, nata ai tempi della promozione stampa di Ant-Man and the Wasp e tornata di recente in auge, secondo la quale Scott Lang sconfiggerà Thanos addentrandosi nel suo deretano per poi ingigantirsi, improvvisamente, distruggendolo dall’interno.

Teoria che i Russo avevano anche ironicamente “approvato” con un cambio della foto profilo del loro account di Instagram.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.