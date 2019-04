tempo di lettura 1'

Online, via Impawards , sono approdati dei nuovi poster di, thriller diretto da(Intervista col Vampiro) con protagoniste

Li potete vedere qua sotto:

Greta

Nella pellicola Chloë Grace Moretz interpreta Frances, una giovane ragazza che cerca di costruirsi una vita a New York. Lavora come cameriera e vive insieme alla sua amica Erica (Maika Monroe). Un giorno incappa in una borsa apparentemente abbandonata su un treno della metropolitana. La giovane non esita a restituire l’oggetto alla legittima proprietaria, Greta (Isabelle Huppert), un’insegnante francese di pianoforte che vive una vita apparentemente solitaria. La coppia stringe una forte amicizia fino a quando Frances non scopre una serie di borse che Greta usa per attirare le persone a casa sua.

Il film è arrivato il 1° marzo nelle sale americane.

