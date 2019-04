tempo di lettura 1'

Nonostante la Sala Energia sia tutta esaurita ormai da tempo, sono ancora disponibili posti in sala Acqua, Fuoco e Terra per la versione italiana e in sala Aria perla versione in lingua originale della grande maratona / anteprima di Avengers organizzata da Arcadia Cinema e BadTaste.it che si terrà domani a Melzo (MI).

Durante la serata ci saranno tante sorprese, tra cui i cosplayer Divisione Hydra, ImaCrew, Robert Downey Jr. Lookalike & Impersonator e Dede L’Alchimista e lo stand di Base Luna Italy.

Con un unico biglietto sarà possibile vedere Avengers: Infinity War (a partire dalle 20:30) e poi, alle 00:01, Avengers: Endgame.

Da mercoledì 24 aprile il film verrà proiettato ad Arcadia Cinema di Melzo tutti i giorni alle 10.30* – 13.00 – 14.00* – 15.00 – 16.30 – 17.30* – 18.30° – 20.00 – 21.00* – 22.00 (*Spettacoli in Sala Energia / °Spettacolo in Original Version Sottotitolato).

Questa è la slide preparata dal nostro Stefano e che verrà proiettata sugli schermi della maratona/anteprima di… Pubblicato da BadTaste.it su Venerdì 19 aprile 2019

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.