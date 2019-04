tempo di lettura 2'

Ieri si è tenuta a Los Angeles la World Premiere di, l’attesissimo kolossal diretto dai fratelli Russo.

Come noto, anche se non sarà la pellicola in questione a chiudere ufficialmente la Fase 3 dell’Universo Cinematografico della Marvel, onore che spetterà a Spider-Man: Far From Home, l’attesa del fandom è inevitabilmente tutta per questa “seconda parte” di Infinity War.

Ora come ora non sappiamo ancora se i Russo abbiano inserito o meno una scena post-crediti capace di dare qualche indizio sul nuovo corso del franchise, i cui piani verranno svelati dalla casa delle Idee solo più in avanti.

Quello che è certo è che alla premiere americana, i titoli di coda sono stati interrotti per far sì che il cast potesse prendere parola. La cosa può significare tutto e il contrario di tutto, chiaramente. Magari sì è semplicemente approfittato della mancanza di “extra” per dare subito il giusto rilievo alla presenza e alle parole dei tanti talent presenti senza attendere la fine degli interminabili crediti o, magari, si è trattato di una mossa atta a evitare spoiler nonché di un potenziale regalo per il pubblico pagante che avrà modo di scoprire la cosa una volta finito di vedere il film al cinema.

Scopriremo la verità fra pochissime ore…

For those asking, I don’t know if #AvengersEndgame has a post-credits scene. They cut the credits for a cast speech, so there may be one for release. Stay seated. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) April 23, 2019

Avengers: Endgame sarà al cinema il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.