#dontspoiltheendgame

Il messaggio dato, per la seconda volta, dai Russo e dai Marvel Studios rimane lo stesso dello scorso aprile.

Un appello rivolto agli addetti al settore quanto ai fan affinché l’effetto sorpresa di Avengers: Endgame possa essere preservato il più possibile anche e soprattutto per chi non ha avuto modo di vederlo durante le anteprime di mezzanotte o nei primi giorni di programmazione in sala.

Eppure, nonostante le mille attenzioni, nei giorni scorsi c’è comunque stato un leak di qualche manciata di minuti sparsi del kolossal. La questione è stata affrontata da Kevin Feige con la Associated Press (via CB.com) durante il Red Carpet della World Premiere della pellicola.

Non è stato piacevole e non è stato né bello né divertente. Ma la risposta del pubblico è stata quella che mi aspettavo. Ovvero tutti hanno ignorato e respinto la cosa al motto di “Non guardatelo, non rovinate l’esperienza a nessuno”.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.