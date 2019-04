tempo di lettura 2'

Qualche ora fa la EON Productions e la MGM hanno annunciato congiuntamente il cast completo e alcuni dettagli su trama e location del venticinquesimo film della saga di James Bond, le cui riprese inizieranno in Giamaica il 28 aprile.

Nel frattempo Rami Malek, uno degli attori confermati nel cast, ha partecipato a Good Morning America e ha parlato dell’opportunità di far parte del film (dovrebbe interpretare il villain ma non è stato ancora confermato), confermando che sarà l’ultimo Bond per Daniel Craig:

Penso che Daniel abbia fatto un lavoro straordinario anche solo nel rendere James Bond un personaggio in cui riconoscersi. Ovviamente ci sono moltissime cose che solo James Bond sa fare, ma lui ha conferito un fattore umano alla sua classe. Anche se è cinico e spietato, non si riesce a non tifare per lui. È stato fantastico, sarà fantastico affrontare quest’uomo. Sarà fantastico e sarà l’ultimo film per Daniel. Gli darò del filo da torcere.

Malek ha poi affermato che Dr. No è il suo film preferito della saga.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond non è più in servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace dura poco: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si fa vivo e chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più rischiosa del previsto, e Bond si ritrova sulle tracce di un misterioso villain in possesso di un’arma altamente distruttiva.

Scritto da Neil Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Le riprese si svolgeranno in Giamaica, Norvegia, Italia e a Londra.

A distribuire la pellicola la MGM con Annapurna negli USA e la Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.