“L’originale è ancora attualissimo, quindi la sfida era quella di raccontare la storia in modo diverso, ma soddisfando ugualmente le aspettative del pubblico, pur sorprendendolo in qualche modo”: cosìparlava delqualche giorno fa su USA Today , confermando che il suo film non sarà una copia carbone del film d’animazione originale.

Ora il film conquista la copertina di Entertainment Weekly, che gli dedica uno speciale pubblicando diverse immagini inedite e dichiarazioni del regista:

Penso che questo sia il culmine di tutti gli adattamenti live-action che la Disney ha fatto dei suoi classici. L’idea di prendere questi personaggi, questa musica, proprio come era avvenuto con il musical, rimanendo coerenti con la storia ma reinventandola per un diverso medium… La tecnologia che abbiamo utilizzato mi è sembrata abbastanza diversa dall’animazione originale da sembrare fresca e nuova, ma in qualche modo legata a esso. Speriamo che sembri qualcosa di diverso ed emozionante, come se vi fossero animali veri e fosse stato girato con cineprese vere. Speriamo che quando verrà mostrato alla gente, il pubblico inizierà a capire cosa abbiamo fatto… o almeno sarà confuso in maniera creativamente intrigante!

Potete vedere la copertina e le immagini qui sotto:

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jonestornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

L’uscita in Italia è prevista per il 21 agosto 2019, negli USA il 19 luglio 2019.