pubblica oggi due immagini inedite di, l’atteso sequel di Homecoming che farà da vera conclusione alla Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel

Nelle foto vediamo Numan Acar, Peter Parker (Tom Holland) e Mysterio (Jake Gyllenhaal), questi ultimi senza maschera, lasciando intuire il livello della “collaborazione” tra i due. Nell’articolo, il regista Jon Watts rivela infatti che nel film diventeranno amici dopo che Nick Fury li farà incontrare:

I due dovranno fermare gli Elementali insieme, ma Watts non si sbilancia sul collocamento del film nella timeline dell’Universo Cinematografico Marvel:

All’inizio del film, Peter è pronto per godersi una bella vacanza, diciamo così. In questo film, è come se il mondo gli dicesse: “È il momento di darsi una svegliata e crescere, ragazzino,” e lui rispondesse: “Ma io voglio ancora essere un ragazzino e andare in vacanza!”

Spidey indosserà due nuovi costumi nel film: uno rosso e nero, e uno completamente nero, quest’ultimo donatogli da Nick Fury per aiutarlo a proteggere la sua identità segreta con i suoi amici:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.