Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

A pochi giorni dall’annuncio del cast definitivo, sono partite come previsto le riprese del nuovo film di, il 25esimo della serie di 007.

La produzione ha girato alcune sequenze con Daniel Craig (e con la sua controfigura) in auto e con Jeffrey Wright, tornato a interpretare Felix Leiter.

Potete ammirare tutte le foto cliccando qui.

James Bond 25 SET PHOTOS see Daniel Craig’s 007 REUNITED with Jeffrey Wright’s Felix Leiter https://t.co/bqa7zG7I7C #JamesBond #BOND25 #DanielCraig pic.twitter.com/aIa6aOWriw

Questa la sinossi ufficiale:

Bond non è più in servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace dura poco: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si fa vivo e chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più rischiosa del previsto, e Bond si ritrova sulle tracce di un misterioso villain in possesso di un’arma altamente distruttiva.