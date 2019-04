tempo di lettura 2'

Dopo l’ottimo esordio di mercoledì, èa dominare la classifica italiana del weekend con un risultato straordinario: il film dei Marvel Studios raccoglie infatti 12.1 milioni di euro, con una media per sala che supera abbondantemente i diecimila euro. La pellicola doppia i risultati di, che nel primo weekend incassò sei milioni, e arriva a un totale di ben 17.4 milioni di euro nei cinque giorni. Di questo passo, il cinecomic supererà i trenta milioni complessivi.

Al secondo posto Ma Cosa ci Dice il Cervello incassa altri 1.2 milioni di euro (incrementando gli incassi rispetto a una settimana fa): unico altro film con una media superiore ai duemila euro, la commedia con Paola Cortellesi supera i 3.4 milioni di euro complessivi.

Al terzo posto La Llorona – Le Lacrime del Male incassa 376mila euro, salendo a 1.5 milioni di euro, mentre al quarto posto After raccoglie 368mila euro e si porta a un totale di sei milioni di euro (un risultato incredibile per un film che negli USA ha incassato solo 11 milioni di euro). Quinta posizione per Dumbo, con 357mila euro e un totale di 10.8 milioni di euro, mentre al sesto posto Wonder Park incassa 276mila euro e sale a 1.5 milioni di euro. Al settimo posto A Spasso con Willy raccoglie 266mila euro, portandosi a un totale di 637mila euro, mentre all’ottavo posto Il Campione incassa 257mila euro e sale a 811mila euro complessivi. Segue Cafarnao – Caos e Miracoli, con 158mila euro e un totale di 781mila euro, mentre chiude la top-ten Le Invisibili con 101mila euro e un totale di 226mila euro.