rompe finalmente il silenzio su, il sequel della pellicola di David Ayer che rilancerà i personaggi della squadra suicida della DC dopo un’accoglienza di pubblico e critica decisamente tiepida.

“Sono in pre-produzione su The Suicide Squad” ha detto Gunn Entertainment Weekly, “cosa che mi rende enormemente eccitato”.

John Cena sarebbe in trattative per un ruolo non definito in The Suicide Squad, il seguito di Suicide Squad affidato a James Gunn.

Le riprese, ricordiamo, dovrebbero partire a settembre. Nel cast troveremo Idris Elba, Jai Courtney (Captain Boomerang), Margot Robbie (Harley Quinn) e Viola Davis (Amanda Waller), oltre a John Cena, di recente entrato in trattative.