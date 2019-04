Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione! La notizia che segue contiene spoiler sul film!

Da un intervista rilasciata a una testata cinese, Joe Russo ha avuto modo di parlare di una questione di Avengers: Endgame che ha fatto parecchio discutere il pubblico: la presenza di Ty Simpkins, Harley in Iron Man 3, al funerale di Tony Stark.

Come tutte le cose che fanno parte dell’UCM ha generato l’inevitabile fiume di domande: Perché ricompare dopo tutto questo tempo? Perché proprio al funerale di Stark? Sarà lui a ereditare il ruolo di Tony Stark negli Avengers?

Il regista spiega che, al momento, non esistono piano precisi per il suo futuro, ma, come sempre accade con i film targati Marvel Studios, mai dire mai.

È un personaggio di Iron Man 3 e non apparirà in futuro. Chi lo sa? Ci pareva giusto che presenziasse al funerale di Iron Man, ma per quel che concerne il suo futuro non ho nulla da dire.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.