tempo di lettura 1'

Nuovi aggiornamenti sugli incassi di

Il film dei Marvel Studios ha incassato 118.9 milioni di dollari in tutto il mondo nella giornata di lunedì, di cui 36.7 milioni negli Stati Uniti (il record per la giornata di lunedì rimane saldamente in mano a Black Panther, con 40.15 milioni, seguito da Star Wars: Il Risveglio della Forza con 40.1 milioni) e 82.2 milioni nel resto del mondo. Ieri ha aperto anche nell’ultimo territorio restante, la Russia, dove ha raccolto 7.8 milioni di dollari stabilendo un nuovo record.

In tutto il mondo il film ora è arrivato a 1.34 miliardi di dollari (di cui 394 negli Stati Uniti, 349 in Cina, 60 in UK, 50 in Corea e 35 in Messico) diventando in soli sei giorni il decimo maggiore incasso della storia.

Con gli incassi di ieri, inoltre, Endgame ha contribuito a far superare il miliardo di dollari negli USA, i due miliardi fuori dagli USA e i tre miliardi in tutto il mondo alla Disney… in soli quattro mesi.