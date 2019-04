Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A pochi giorni dall’inaugurazione del, si completa il roster di ospiti internazionali della rassegna cinematografica che si svolgerà dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante.

Tra gli eventi previsti durante quest’edizione anche un panel dedicato a “Il cinema a Scuola, la Scuola al Cinema” mercoledì 8 maggio dalle 10 alle 11 presso l’ex convento dell’Annunziata: a moderare vi sarà il nostro Francesco Alò, ospiti Cristina Donadio, Fabio Resinaro e Fabio d’Innocenzo.

Ecco il comunicato con tutti gli ospiti:

EDDY MORETTI, CRISTINA DONADIO E VINCENZO VENUTO COMPLETANO LA GIURIA DEL RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019



Annunciata anche una masterclass sul “Mondo della recitazione” a cura di Claire Forlani (“The Rock”, “Vi presento Joe Black”, “Csi – New York”, “Ncis” e “Hawaii Five-0”) e Dougray Scott (“Deep Impact”, “Hitman – L’assassino”, “Mission: Impossible II”, “Enigma”, “Il Gioco di Ripley” e “La leggenda di un amore – Cinderella”)



Sono il cofondatore di Vice Media ed Emmy Award nel 2014 Eddy Moretti, l’attrice di Gomorra Cristina Donadio e il divulgatore scientifico Vincenzo Venuto i nomi che completano la giuria della terza edizione del Riviera International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 in scena dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante. Eddy Moretti sarà il presidente della Giuria Documentari, composta da Yalitza Aparicio (attrice protagonista di “Roma” di Alphonso Cuarón), Elisa Fuksas (regista di “Albe – A life beyond earth”) e da Vincenzo Venuto. L’attrice Cristina Donadio(interprete, fra gli altri, di Scianel in “Gomorra – La Serie”) completa la Giuria Film, presieduta dal Premio Oscar 2018 per “La Forma dell’Acqua” J. Miles Dale e composta da Nils Hartmann (Direttore delle Produzioni Originali Sky), Silvia Locatelli (giornalista di Elle) e Josephine De La Baume (attrice francese nota per le parti in “Rush”, “Johnny English – La Rinascita” e “Come ti ammazzo il bodyguard). È stata inoltre annunciata una nuova masterclass sul “Mondo della recitazione” con Claire Forlani (“The Rock”, “Vi presento Joe Black”, “Csi – New York”, “Ncis” e “Hawaii Five-0”) e Dougray Scott (“Deep Impact”, “Hitman – L’assassino”, “Mission: Impossible II”, “Enigma”, “Il Gioco di Ripley” e “La leggenda di un amore – Cinderella”) che, partendo dalle proprie esperienze internazionali, raccontano le tecniche di lavoro nei film e nelle serie tv. Il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo Servizi e con il patrocinio di Regione Liguria.

Eddy Moretti è il cofondatore e Chief Creative officer di Vice Media, digital media e broadcasting company canadese, della quale è responsabile di ogni contenuto provenienti dai diversi canali (Vice, The Creators Project, Motherboard, Noisey, Vice on Hbo, Viceland e Vice Studios). Di origine cosentine, Eddy Moretti ha Saputo coniugare il giornalismo d’inchiesta con i suoi studi in cinematografia, realizzando spot tv e diversi documentari, tra cui “Heavy Metal in Baghdad”, “White Lightnin’: The Jesco White Murders” e la serie tv “Vice”. Vincenzo Venuto è un biologo e divulgatore scientifico italiano. Ha lavorato in Africa e insegnato biologia animale, etologia e conservazione della natura. Dopo dieci anni di ricerca, entra in televisione come consulente scientifico e autore. Nel 2007 è scelto come consulente scientifico e autore di “Missione Natura” su La7, che condurrà per sette edizioni. Nel giugno 2013 passa a Rete4 con “Alive – Storie di sopravvissuti” e con “Life – Uomo e Natura”, programma che propone il meglio della documentaristica internazionale. Dal marzo 2019 è conduttore di Melaverde su Canale 5. I suoi lavori gli sono valsi diversi award a festival e nomination agli Emmy Awards, premio vinto nel 2014 per il “miglior programma o speciale informativo”. Inoltre, è il fondatore di Unbranded Pictures, studio indipendente di produzioni cinematografiche.

Cristina Donadio è un’attrice italiana che ha esordito giovanissima sul set di “Il Regno di Napoli” di Werner Schroter. Dopo diverse parti tra cinema e teatro, ha raggiunto la notorietà nel 1993 con la parte di Carme in nel secondo episodio di “Libera” di Pappi Corsicato. Nel corso della sua carriera è stata diretta da Liliana Cavani e Pasquale Squitieri, e ha recitato al fianco di Sergio Castellitto, Claudia Cardinale e Fabrizio Bentivoglio. Nel 2012 è tornata sul grande schermo con “L’era legale” di Enrico Caria, ma è il ruolo di Scianel nella seconda stagione di “Gomorra – La serie” (2016) che si fa notare dal grande pubblico. Nel 2017 ha recitato in “Aeffetto Domino” di Fabio Massa e in “La parrucchiera” di Stefano Incerti, mentre negli anni successivi è impegnata in “Il vizio della speranza” e in “L’eroe”.

Claire Forlani è un’attrice britannica che esordisce sul grande schermo nel 1994 con “Scuola di Polizia – Missione a Mosca”. Poco tempo dopo recita a fianco di Sean Connery e Nicolas Cage in “The Rock”. Nel 1998 raggiunge il successo internazionale grazie a “Vi presento Joe Black” con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Ha inoltre recitato in diverse serie tv, tra cui “Csi – New York”, “Ncis” e “Hawaii Five-0”. Dougray Scott è un attore scozzese. Dopo aver partecipato alla serie tv “Highlander”, ottiene un ruolo nel 1997 per “Deep Impact”, interpretando poi l’anno successivo il principe Henry in “La leggenda di un amore – Cinderella” a fianco di Drew Barrymore. Negli anni seguenti recita, tra gli altri, in “Mission: Impossible II”, “Enigma”, “Il Gioco di Ripley” e “Hitman – L’assassino”.