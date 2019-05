tempo di lettura 1'

continua la sua corsa al box-office mondiale.

Martedì il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto altri 138 milioni di dollari in tutto il mondo: 32.9 milioni negli Stati Uniti (per un totale di 426 milioni), e 105.3 nel resto del mondo (per un totale di 1.054 miliardi). Globalmente, in soli sette giorni, il film è diventato l’ottavo maggiore incasso della storia con 1.48 miliardi di dollari, sorpassando anche illustri predecessori come Black Panther (1.3 miliardi) e Avengers: Age of Ultron (1.4 miliardi) e avvicinandosi a The Avengers (1.5 miliardi).

Oggi è un giorno di vacanza in numerosi paesi, inclusa la Cina, dove si stima già che abbia incassato altri 74 milioni di dollari (portandosi a 463 milioni di dollari: il maggiore incasso di sempre per un film straniero nella Repubblica Popolare), superando Fast & Furious 8.

Fonte: ERC