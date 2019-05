tempo di lettura 1'

Altro giorno, altro aggiornamento sugli incassi globali di

Giovedì il film ha raccolto altri 121 milioni di dollari in tutto il mondo: 21 negli Stati Uniti, dove sale a 473 milioni di dollari in sette giorni, e 100 fuori dagli USA, dove sale a 1.3 miliardi di dollari in nove giorni.

Globalmente, quindi, la pellicola dei Marvel Studios è già arrivata a 1.785 miliardi di dollari, superando Jurassic World e diventando il quinto maggiore incasso della Storia (senza contare l’inflazione). Davanti a lui solo Avengers: Infinity War (2.04 miliardi), Star Wars: Il Risveglio della Forza (2.06 miliardi), Titanic (2.18 miliardi) e Avatar (2.78 miliardi).

Si stima che oggi il film abbia raccolto altri 35 milioni di dollari in Cina, salendo a 546 milioni di dollari solo nella Repubblica Popolare, una cifra record per un film straniero. Nel corso del weekend potrebbe superare i 2 miliardi di dollari in tutto il mondo.