tempo di lettura 1'

Non si sa nulla circa un eventuale ritorno dinei panni di, dopo la performance “amputata” inin cui la sua prova è stata falcidiata in fase di montaggio causando, all’epoca, un certo, percepibile “fastidio” dell’attore durante la promozione stampa del film avvenuta al tempo.

In una nuova intervista rilasciata a Variety, la star ha però dichiarato che interpreterebbe di nuovo volentieri il personaggio con un caveat:

Lo reinterpreterei di sicuro. Chiaramente dipende tutto dallo script e dalle circostanze come sempre.

Ricordiamo che sul set di Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn), lo spin-off al femminile di Suicide Squad incentrato sul personaggio interpretato da Margot Robbie, il personaggio è già stato riavvistato (anche se interpretato da una controfigura).

Cosa ne pensate?

Ditecelo nei commenti!