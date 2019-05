tempo di lettura 1'

PINOCCHIO di MATTEO GARRONE – NOTA DELLA PRODUZIONE

Archimede informa che, a malincuore, a causa di un cambiamento nel piano di lavorazione di Pinocchio di Matteo Garrone, Matilda De Angelis non potrà prendere parte al film, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, per l’incompatibilità tra le nuove date del set e altri impegni di lavoro internazionali precedentemente fissati dall’attrice.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa all’abbandono del cast di, il nuovo film di, da parte di

PINOCCHIO, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

Le riprese del film sono iniziate lo scorso 18 marzo e proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane.