Vi abbiamo già anticipato che stando ai fratelli Russo l’embargo sugli spoiler legati ad Avengers: Endgame cadrà lunedì prossimo ed ecco spiegato uno dei motivi. A giorni arriverà online il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home e con tutta probabilità conterrà riferimenti a quanto accaduto in Avengers: Endgame.

Trailer-track riporta infatti che una copia del trailer è già stata inviata ai cinema in Germania con un’introduzione a cura di Tom Holland in cui l’attore avvisa gli spettatori di spoiler presenti nell’anteprima.

Si tratta di un’operazione mai accaduta prima, che conferma anche il periodo di ambientazione della pellicola: non prima ma dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Ovviamente ve lo segnaleremo non appena approderà online.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia l’11.