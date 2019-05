tempo di lettura 1'

Il 4 maggio è da sempre riconosciuto dai fan della saga di Guerre Stellari come lo(in onore del gioco di parole in lingua originale nato dall’iconica frase “May the force be with you”).

Ebbene il Parlamento della California ha votato lo scorso giovedì per proclamare ufficialmente il 4 maggio come Star Wars Day, anche in vista dell’apertura imminente di Galaxy’s Edge a Disneyland. Come sottolineato dal deputato democratico Tom Daly si tratta della più grande espansione nella storia del parco e che potrebbe generare degli introiti annuali per la città di Anaheim di circa 14 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: FoXLA