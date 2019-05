tempo di lettura 2'

Mentreè nei cinema intento a macinare incassi in ogni dove, le edicole, le librerie e le fumetterie dello stivale hanno accolto l’arrivo di una nuova linea targatadedicata agli Eroi più Potenti della Terra:

A seguire potete trovare tutti i dettagli della collection grazie al comunicato stampa ufficiale diffuso dalla divisione nazionale della Disney.

AVENGERS PRESENTA: AMAZING SPIDER-MAN/ AVENGERS/ CAPITAN AMERICA/ IRON MAN/ THANOS/ THOR

IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL FILM MARVEL STUDIOS AVENGERS: ENDGAME, PANINI COMICS PRESENTA SEI FANTASTICI VOLUMI PER SCOPRIRE ED ESPLORARE IL MONDO DEI SUPER EROI PIÚ POTENTI DELLA TERRA!

Prezzo € 9,90 cad.

Pagine 120 cad.

Rilegatura Cartonato cucito

Formato cm 17×26

Interni Colore

Data di uscita 10 Aprile 2019

AVENGERS UNITI!

Arriverà il 24 aprile Avengers: Endgame, film-evento che sancirà la fine della Fase Tre dell’Universo Cinematografico Marvel: il modo migliore di ingannare l’attesa che ci separa dall’uscita nelle sale del nuovo blockbuster targato Casa delle Idee è senz’altro scoprire le storie che hanno reso grandi i nostri super eroi preferiti, e Panini Comics vi dà la possibilità di farlo in grande stile!

In occasione del lancio di Avengers: Endgame, dal 10 aprile troverete in tutte le librerie sei nuovi volumi tematici: in ogni volume vengono proposte fondamentali storie di presentazione dei singoli personaggi più amati degli Avengers (Iron Man, Capitan America, Thor, Spider-Man) e del temibile Thanos, più un volume dedicato ai racconti più seminali dei super eroi più potenti della Terra! Il tutto in una splendida rilegatura cartonata cucita con titolo con finitura lucida.

I volumi sono di 120 pagine e contengono racconti sia di uscita più recente, sia provenienti dai numeri più importanti delle varie testate; inoltre in ogni uscita sono presenti le origini dei personaggi che hanno fatto la storia della Marvel.

Questo prodotto è perfetto sia per chi è già amante della saga degli Avengers e vuole un nuovo memorabilia da sfoggiare nella sua libreria, sia per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato: sulle pagine dei nostri fumetti preferiti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.