L’ultima foto dal set dal nuovo film di James Bond, il 25esimo capitolo della serie di 007, conferma che la pellicola sarà in parte girata con cineprese IMAX.

Nell’immagine allegata in calce all’articolo possiamo ammirare il direttore della fotografia Linus Sandgren in azione con la didascalia scritta dal regista Cary Fukunaga che recita: “Alcuni giorni si allenano le game, altri si gira in IMAX”.

È la prima volta in 57 anni per il franchise: una buona porzione del film sarà girata con cineprese Panavision mentre il resto nel formato premium.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond non è più in servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace dura poco: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si fa vivo e chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più rischiosa del previsto, e Bond si ritrova sulle tracce di un misterioso villain in possesso di un’arma altamente distruttiva.

Scritto da Neil Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

A distribuire la pellicola la MGM con Annapurna negli USA e la Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.