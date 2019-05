tempo di lettura 2'

La fine di aprile è stata caratterizzata da due giganteschi eventi di cultura popolare che hanno tenuto incollati davanti al grande e piccolo schermo milioni di persone in tutto il mondo: l’uscita di Avengers: Endgame e la messa in onda dell’episodio The Long Night di Game of Thrones – Il Trono di Spade nello stesso weekend.

George R.R. Martin, autore dei romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha visto il film dei Fratelli Russo e lo ha commentato sul suo blog:

Ho visto il nuovo film degli Avengers ieri sera. ENDGAME è fantastico. Complimenti agli sceneggiatori e registi. Non riesco a credere che siano riusciti a inserire tutti quei personaggi in un solo film, rendendo giustizia a tutti loro. La battaglia finale è stata epica, eccitante, entusiasmante, piena di colpi di scena… e stranamente bella. Ma i momenti intimi tra i personaggi all’inizio del film mi hanno conquistato. L’apertura con Occhio di Falco, le scene con Ant-Man, oppure quando Tony Stark registra il messaggio con il suo casco… e molti altri ancora. C’è tantissima azione, ma non è semplicemente un filmone scemo e spettacolare, ce ne sono abbastanza di film così oggi come oggi. Stan Lee sarebbe stato fiero. Avrà mai immaginato che tutti quei personaggi creati da lui, Jack Kirby, Steve Ditko e il resto del team Marvel nei primi anni sessanta avrebbero dominato la cultura popolare globale un giorno’ È una storia davvero fantastica. Ah… e complimenti al topo! L’eroe non celebrato. Dovrebbero renderlo un Avenger onorario.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.