tempo di lettura 1'

Online sono approdati i primi dettagli su due edizioni home video (americane) di, kolossal cinefumettistico ancora nelle nostre sale.

In esclusiva per Best Buy sarà disponibile una versione steelbook che conterrà le sia il disco Blu-ray che quello 4K. Il tutto contornato da un artwork inedito (che potete vedere qua sotto). La versione di Target invece avrà sempre il film in Blu-ray, 4K e copia digitale accompagnato da un piccolo libro intitolato “Avengers Initiative: A Look Back”.

Ecco alcune cover:

Avengers: Endgame HV

Avengers: Endgame HV



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB