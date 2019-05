tempo di lettura 1'

domina il secondo weekend consecutivo al box-office italiano e incassa altri 3.9 milioni di euro in quattro giorni, in forte crescita rispetto ai 2.8 milioni di Infinity War un anno fa. Complessivamente il film dei Marvel Studios ha raccolto ben 26 milioni di euro in due settimane e punta decisamente verso i trenta milioni.

Seconda posizione per Stanlio e Ollio, con 845mila euro in quattro giorni, mentre al terzo posto Ma Cosa ci Dice il Cervello incassa 608mila euo e sale a 4.4 milioni di euro, in linea con i risultati di Scusate se Esisto.

Quarta posizione per Attacco a Mumbai, con 428mila euro e un totale di 584mila euro in sei giorni, mentre chiude la top-five Non Sono un Assassino con 303mila euro che diventano 429mila euro in sei giorni.

Al sesto posto I Fratelli Sisters incassa 254mila euro in quattro giorni, mentre Wonder Park al settimo incassa 163mila euro e sale a 1.8 milioni.

Ottava posizione per A Spasso con Willy, con 154mila euro e un totale di 854mila euro, mentre al nono posto La Llorona incassa 147mila euro e sale a 1.8 milioni complessivi. Chiude la top-ten Dumbo, con 142mila euro e un totale ora di 11 milioni di euro.