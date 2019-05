tempo di lettura 1'

In una recente intervista con Empire,è tornata a parlare delle critiche alla trilogia prequel di Star Wars.

“È stata dura” ha ammesso, “è stata una seccatura perché sembrava che fossero tutti così eccitati, ma poi c’è stata molta delusione. E poi mi trovavo in un’età in cui non avevo chiare tutte le dinamiche di questo mondo. Quando c’è così tanta attesa per qualcosa la delusione è dietro l’angolo“.

Con il tempo però le cose sono cambiate:

Sono stati rivalutati da molto persone che adesso li amano. C’è un gruppo di persone che crede che siano i migliori adesso. Ma non sono così obiettiva da dire la mia in proposito.

