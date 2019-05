tempo di lettura 2'

Visto il livello d’interesse senza precedenti che circonda l’grazie al fenomenale exploit di, c’erano davvero pochi dubbi riguardanti il successo che il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home avrebbe ottenuto

E così è stato.

È Deadline a segnalare che lo spoileroso filmato promozionale (spoileroso per chi non ha visto Endgame, ovviamente) ha stabilito un vero e proprio record per la Sony. Con 135.2 milioni di visualizzazioni in 24 ore si tratta del miglior lancio digital nella storia della Sony Pictures Entertainment (il record precedente era detenuto sempre da Far From Home con il teaser trailer dello scorso gennaio e le sue 130 milioni di views).

Il cinecomic di Jon Watts ottiene anche il primato delle menzioni social per una pellicola Sony nell’arco delle 24 successive al lancio di un materiale promozionale, raccogliendo ben 1.5 milioni di post. Si tratta di numeri degni di nota anche perché, in linea di massima, il secondo trailer di un blockbuster tende a generare meno traffico del primo.

Ma, normalmente, nessun film si ritrova a essere trainato da un blockbuster come Avengers: Endgame…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.